Colpo nella notte alla Noce, nel bottino gratta e vinci e sigarette per 10mila euro

Razzia notturna al bar tabaccheria La Noce a San Nicolò. I ladri sono entrati in azione verso le 3.30 del 4 maggio. Dopo aver rotto una finestra sono entrati nel locale di via Agazzano e in pochissimi secondi hanno rubato decine di pacchetti di sigarette, gratta e vinci e 500 euro in contanti per un totale di circa 10mila euro, poi sono scappati braccati dalle guardie giurate di Ivri. Avevano fatto scattare l'allarme ma sono stati velocissimi nel compiere il furto. Sul posto anche i carabinieri di Sarmato, indagano invece quelli di San Nicolò. Le ricerche dei malviventi, forse quattro persone in tutto, e dell'auto sulla quale viaggiavano sono andate avanti per ore.