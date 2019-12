Complesso veicolare fuori sagoma sequestrato dalla Polstrada

Senza permessi necessari per un rimorchio classificato come "eccezionale" e senza assicurazione. Nel pomeriggio del 28 dicembre è finito nei guai un dipendente di una ditta del Lodigiano fermato dalla Polizia Stradale sulla via Emilia Pavese. L'uomo, si stava dirigendo a Borgotrebbia e guidava un trattore con attaccato un grosso rimorchio che per il superamento dei limiti di sagoma senza avere i permessi necessari non può circolare. Gli agenti del comando di via Castello hanno sottoposto entrambi i mezzi a fermo e a sequestro amministrativo ed elevato una multa totale di 1200 euro.