Con la bici tenta di travolgere due poliziotti, pusher in manette

Nel tentativo di liberarsi dei poliziotti ha cercato di travolgerli con la bici ma gli è andata male. E' accaduto qualche giorno fa ai giardini della Baia del Re, nei pressi di via Nastrucci. Nei guai è finito un nigeriano di 33 anni in Italia per motivi umanitari: è stato denunciato per resistenza a pubblico ufficiale e detenzione di droga ai fini di spaccio. Gli agenti delle volanti hanno visto lo straniero consegnare un involucro ad un cliente e sono intervenuti. Per tutta risposta il 33enne ha tentato la fuga in sella alla bici e poi ha tentato di travolgerli ma è stato bloccato. Addosso aveva 50 euro in banconote di piccolo taglio e quasi 11 grammi di marijuana.