«In corso il più gigantesco sforzo messo in campo dall’Occidente contro questa nuova infezione»

«E' in corso il più gigantesco sforzo messo in campo dall’Occidente contro questa infezione nuova. Ancora non la conosciamo e lei non conosce noi. Da qui nascono potenzialità della diffusione e potenza della paura. L’obbiettivo allora è raccogliere il maggior numero di dati accertabili e certificati, mettendoli a disposizione di tutto il mondo». In prima linea a combattere il Coronavirus in questi giorni c'è anche un importante medico piacentino, il professor Fausto Baldanti, 56enne nato a Piacenza e che vive a Borgonovo. E' il direttore della scuola di virologia molecolare del San Matteo di Pavia dove si sta lavorando 24 ore al giorno.

Baldanti, che affianca l'équipe che sta curando il paziente 1 (il 38enne lodigiano) in due interviste rilasciate a Repubblica.it e Corriere.it, spiega che si sta facendo anche ricerca sul decorso dell'infezione: «Stiamo completando la messa a punto di un test che non solo ci dica se il Coronavirus è presente in quel paziente, ma in che quantità. Questo è importante nei ricoverati, per osservare il decorso clinico» ha detto al Corriere.

«Il fatto che il primo focolaio europeo sia esploso tra i dieci centri del Lodigiano è casuale, anche se la Lombardia è una delle regioni più densamente popolate e globalizzate del continente. Dare un’identità al “paziente zero” può spiegare una dinamica sociale, ma a noi preme circoscrivere l’epicentro del contagio e comprendere le sue dinamiche» ha poi aggiunto nell'intervista a Repubblica.