«Emergenza Coronavirus, estendere anche a Piacenza e provincia le misure economiche straordinarie a protezione del territorio»

«Chiedo che le misure eccezionali giustamente adottate a protezione del tessuto economico territoriale nella cosiddetta zona rossa vengano estese anche a Piacenza città e provincia». Lo chiede il sindaco Patrizia Barbieri che ha scritto al presidente del Consiglio Giuseppe Conte, al ministro dell'Interno Luciana Lamorgese, al ministro per lo Sviluppo Economico Stefano Patuanelli e al presidente della Regione Emilia-Romagna Stefano Bonaccini.

Patrizia Barbieri, nella sua lettera, in considerazione dell'emergenza da contagio Coronavirus, sottolinea «l'urgenza che a livello governativo e regionale siano emanate misure per salvaguardare il sistema economico produttivo piacentino dal momento che la situazione attuale sta già pesantemente gravando sul tessuto scio economico locale».