Da Piacenza a Riccione per spacciare cocaina e marijuana: 26enne arrestato dalla finanza

In questo periodo estivo e di vacanze, i finanzieri del Comando Provinciale di Rimini hanno messo in campo un’articolata attività di controllo e pattugliamento per il contrasto ai traffici illeciti, dedicandosi proprio in occasione delle festività ancora con maggiore intensità all’attento monitoraggio dei principali luoghi di aggregazione giovanile. Nello specifico, nella giornata del Ferragosto, i militari del Nucleo Operativo del Gruppo, con l’ausilio del cane antidroga Ulla, hanno sequestrato numerose dosi di marijuana, hascisc, cocaina, ketamina, md-ma, segnalando undici persone come assuntori di droga alle rispettive prefetture (Lazio, Emilia Romagna, Marche e Puglia). I militari hanno anche arrestato un 26enne piacentino. Lo hanno notato in un parcheggio molto affollato di Riccione, e lo hanno controllato, anche grazie al cane Ulla. Addosso aveva 20 dosi di cocaina e altre di marijuana, pronte per essere vendute in un luogo affollato da centinaia di avventori che, d’estate, raggiungono da tutta l’Italia e dall’estero la riviera romagnola. E' stato arrestato e processato per direttissima: è stato condannato a un anno, pena sospesa. La droga è stata sequestrata.