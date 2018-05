Dal 3 al 25 maggio chiuso un tratto di tangenziale

Dal 3 al 25 maggio lungo la tangenziale saranno in vigore limitazioni al traffico per consentire l’esecuzione da parte di Anas dei lavori di rifacimento dei giunti di dilatazione. La corsia in direzione Bobbio sarà chiusa tra lo svincolo di uscita per Piacenza e quello di ingresso dalla città in direzione Bobbio. Durante la chiusura della corsia il traffico sarà deviato sulla viabilità comunale limitrofa con segnaletica provvisoria. Lungo il tratto interessato saranno inoltre istituiti il limite di velocità a 40 chilometri all'ora e il divieto di sorpasso per tutti i mezzi.