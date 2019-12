Ferisce il marito con un taglierino durante una lite in casa, arrestata

Ha accoltellato il marito con un taglierino ed è stata arrestata. E' accaduto domenica 1 dicembre a Podenzano. Il grave episodio di violenza per il quale il pm Daniela Di Girolamo ha applicato il Codice Rosso ha portato in carcere una piacentina di 52 anni con le accuse di lesioni aggravate e maltrattamenti in famiglia. Dopo l'interrogatorio di garanzia il gip ha disposto per lei il divieto di avvicinamento al coniuge che si trova ancora ricoverato per la profonda ferita alla coscia sinistra che la donna gli ha provocato. Tutto è avvenuto al culmine di una lite furiosa tra la donna e il marito 49enne tra le mura domestiche. I due litigavano spesso per problematiche economiche e famigliari fanno sapere i carabinieri, poi l'aggressione. La donna, secondo quanto ricostruito dai militari di San Giorgio guidati dal luogotenente Marco Dubrovich, in un impeto di rabbia ha preso un taglierino e ha sferrato un fendente ferendo l'uomo alla coscia sinistra. Resasi conto di quanto aveva fatto e vedendolo in un lago di sangue ha chiamato il 118. Con i sanitari anche i carabinieri di Pontedellolio, in circuito in quel momento, e poi quelli di San Giorgio. Dopo aver ricostruito i fatti hanno arrestato la donna applicando il Codice Rosso, mentre il marito è stato portato al pronto soccorso dove i medici si sono occupati della profonda ferita (ha ricevuto una prognosi di 21 giorni). L'arma è stata ritrovata in cantina ancora sporco di sangue. I servizi sociali infine si sono occupati del figlio minore della coppia.