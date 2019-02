Dopo un folle inseguimento si schianta contro l'auto dei carabinieri per scappare, due militari feriti

Due carabinieri della stazione di San Giorgio sono rimasti feriti al termine di un inseguimento a folle velocità. L'uomo in fuga vistosi braccato in un parcheggio senza via d'uscita alla Farnesiana ha puntato l'auto dei militari, li ha centrati e poi è scappato. E' accaduto nella notte del 21 febbraio. I militari all'altezza di Gariga sulla provinciale 654 hanno notato una Clio Bianca che dopo una manovra strana ha cercato di allontanarsi, nonostante l'alt intimato non si è fermata e ne è nato un inseguimento fino in città. Da corso Europa a via Conciliazione, via Leonardo, via Farnesiana, via Boselli e tante altre vie laterali: l'uomo le avrebbe percorse tutte a folle velocità e in contromano nel tentativo di scappare dai militari. Nel frattempo la centrale operativa aveva allertato il Radiomobile e le volanti della polizia. In un piccolo parcheggio chiuso che costeggia il parco della Baia del Re nei pressi di via Nastrucci, il giovane capendo di non avere scampo pare abbia puntato la Fiat Punto dei carabinieri, li ha centrati frontalmente e poi è scappato fino in via Don Beotti (Farnesiana) dove sarebbe sceso e sarebbe scappato a piedi facendo perdere le proprie tracce. I due carabinieri sono stati soccorsi dai sanitari del 118 sul posto con l'auto infermieristica e dai volontari della Pubblica Assistenza di San Giorgio. Hanno riportato alcuni traumi ma non sono gravi. Sul posto anche le guardie giurate di Ivri.