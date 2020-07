Droga in auto e in casa, due arresti per spaccio

Due persone sono state arrestate nelle ultime ore dai carabinieri della Compagnia di Bobbio per detenzione ai fini di spaccio di stupefacenti. Il primo arresto è stato effettuato dai carabinieri di Rivergaro che verso le 18 del 15 luglio hanno fermato un’auto con a bordo un uomo di 42 anni e una donna 27enne. Durante il controllo l’uomo ha però cercato di disfarsi di un sacchetto di cellophane, che nascondeva nelle parti intime. I carabinieri però se ne sono accorti e hanno trovato l’involucro che conteneva complessivamente 13 grammi di droga tra cocaina ed eroina. L’uomo è stato quindi arrestato e portato in carcere alle Novate. La donna che era con lui è stata denunciata a piede libero.

Intorno alle 22, invece, i carabinieri di Pianello hanno arrestato un 26enne, nato in provincia di Milano. A seguito di una perquisizione in casa sua, hanno trovato 16 piantine di canapa in fluorescenza, tra i 30 e i 50 centimetri, e circa 10 grammi tra marijuana ed hashish. Il giovane è stato arrestato e posto ai domiciliari.

