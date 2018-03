Due case divorate dalle fiamme, vigili del fuoco al lavoro per ore

L'incendio è divampato dal sottotetto di un'abitazione a Borgo Diola a Vicobarone, sul posto cinque squadre dei vigili del fuoco di Piacenza e Castelsangiovanni e i carabinieri. Nessuno è rimasto ferito

Due abitazioni divorate dalle fiamme e una terza gravemente danneggiata: è il bilancio del vasto incendio che è divampato nel pomeriggio del 26 marzo a Borgo Diola di Vicobarone. L'allame è scattato attorno alle 14 quando alcuni residenti hanno avvertito un forte odore di bruciato e visto le fiamme all'interno dell'abitazione. Le cause del rogo sono ancora al vaglio dei vigili del fuoco di Piacenza e Castelsangiovanni, ma pare che sia nato da una canna fumaria. In pochi minuti le fiamme hanno intaccato anche i due appartamenti adiacenti, danneggiandoli gravemente. Per domare le fiamme sono servite cinque squadre dei vigili del fuoco, che hanno impiegato diverse ore per spegnere l'incendio e mettere in sicurezza l'edificio. Sul posto sono intervenuti i carabinieri di Castelsangiovanni e il maresciallo Cosimo Scialpi, comandante della stazione di Borgonovo. Per fortuna all'interno degli appartamenti non c'era nessuno, solo un cane rimasto in giardino è stato messo in salvo dai pompieri.