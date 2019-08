E' ai domiciliari a Piacenza ma evade per rubare un profumo a Roma: arrestato

Lo scorso pomeriggio, un 27enne cittadino italiano, con precedenti, già sottoposto al regime degli arresti domiciliari, presso l’abitazione del padre a Piacenza, è stato arrestato dai Carabinieri del Nucleo Scalo Termini per furto aggravato ed evasione. I militari hanno bloccato l’uomo all’uscita di un esercizio commerciale del Forum Termini, dove era stato notato mentre rubava un profumo dagli espositori del negozio, del valore di circa 90 euro, a cui aveva anche preventivamente staccato le placche antitaccheggio. Subito dopo l’arresto è stato accompagnato in caserma dove i Carabinieri hanno scoperto che era evaso dai domiciliari. Il giovane era sottoposto al regime degli arresti domiciliari presso l’abitazione del padre a Piacenza a seguito di alcuni provvedimenti emessi dall’Autorità Giudiziaria Capitolina per reati di evasione, stupefacenti, porto abusivo di armi ed oggetti atti ad offendere, rapina e di nuovo per evasione e stupefacenti, tutti commessi da gennaio a luglio del 2019. Il 27enne è stato trattenuto in caserma in attesa del rito direttissimo mentre la merce è stata riconsegnata al responsabile del negozio