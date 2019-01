Esasperati dai furti inseguono e speronano l'auto dei ladri

Da giorni in alta Valdarda e in alta Valnure si aggira una Golf grigia con a bordo una banda di ladri che ha messo a segno alcuni colpi e ne ha tentati altri. E proprio nel comune di Vernasca domenica 6 gennaio sarebbero però stati intercettati da alcuni residenti, esasperati dalle continue incursioni. Hanno chiamato il 112 e li hanno inseguiti. La Golf è poi arrivata a Bardi e anche lì ha tentato di rubare ma è stata nuovamente inseguita da un gruppo di cacciatori che l'avrebbero poi speronata con una jeep. Uscita di strada i malviventi se la sono data a gambe nei boschi senza essere presi. I carabinieri li hanno cercati battendo la zona per ore. I militari di Borgotaro a bordo del mezzo hanno trovato alcune targhe rubate e corrispondenti ad altri veicoli. Non è la prima banda che razzia i piccoli paesini di montagna. I cittadini per difendere il vasto territorio si sono organizzati in gruppi WhatsApp e cercano di condividere informazioni per arginare un fenomeno inesorabilmente in crescita.