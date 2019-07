Soccorso alpino e 118 intervengono alla Pietra Parcellara per un escursionista in difficoltà

Il 118 e il soccorso alpino sono intervenuti nel pomeriggio di domenica 21 luglio per salvare un 33enne che si era smarrito nella zona della Pietra Parcellara. Pare che stesse facendo un'escursione quando ha chiamato la moglie per chiedere aiuto: sprovvisto di acqua e di abbigliamento adeguato all'escursuone, l'uomo ha accusato un lieve malore, probabilmente dovuto al forte caldo e alla disidratazione, non riuscendo a proseguire. Il 118 di Bobbio e il soccorso alpino di Piacenza lo hanno invidiato e raggiunto: fortunatamente per lui nulla di grave, solo un principio di disidratazione. Non è stato necessario il trasporto in ospedale. Sul posto è atterrata anche l'eliambulanza del Saer.

Sempre il soccorso alpino di Piacenza è intervenuto, lo stesso pomeriggio, anche vicino a Ferriere. Allarme, poi fortunatamente rientrato, per una escursionista settantunenne residente in provincia di Piacenza. La donna, era impegnata in una passeggiata insieme al marito nei pressi del Lago Nero, in alta Valnure. Proprio il coniuge, che la precedeva di alcuni metri, non ha piú visto la moglie e ha così attivato i soccorsi. Raggiunta telefonicamente da un tecnico del Soccorso Alpino, la signora ha confermato di aver preso un sentiero differente, ma di essere riuscita a raggiungere la strada asfaltata poco sopra l'abitato di Selva. Le squadre hanno così potuto fare rientro.

Gallery