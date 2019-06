Incendio nel bagno, 14enne ustionato: è gravissimo

Sono gravissime le condizioni di una ragazzo di 14 anni che nel tardo pomeriggio del 15 giugno è rimasto ustionato a causa di quello che pare essere un incidente domestico accaduto in un'abitazione di via Campesio. I genitori lo hanno trovato riverso nel bagno con ustioni su buona parte del corpo. Non è ancora chiaro se abbiano udito anche una piccola espulsione. In bagno è stato trovato anche dell'alcol e un accendino. In fiamme anche la lavatrice. Sul posto i vigili del fuoco, l'ambulanza della Croce rossa, l'automedica del 118, carabinieri e polizia con anche la Scientifica.

Il ragazzo, che pare abbia riportato ustioni di terzo grado sulle gambe e all'addome, è stato trasportato in volo d'urgenza al centro grandi ustionati dell'ospedale Maggiore di Parma.

