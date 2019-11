Boato nella zona di via Veneto, accorrono i pompieri: petardo lanciato nel giardino dell'asilo

Vigili del fuoco e carabinieri sono intervenuti nella serata di lunedì 26 novembre in via Vaiarini, nella zona di via Veneto, dopo che molti residenti hanno telefonato al 115 segnalato di aver udito una potente esplosione. Fortunatamente, all'arrivo dei pompieri, si è scoperto subito che non era accaduto nulla di grave, ma semplicemente uno scherzo: qualcuno aveva fatto esplodere un grosso petardo all'interno del giardino dell'asilo. Qui è stata trovata una piccola buca provocata dall'esplosione, e un pezzo del petardo che è stato sequestrato, per eventuali accertamenti, dalla polizia. Il boato è stato tuttavia avvertito in quasi tutto il quartiere, creando momenti di apprensione fra i residenti, molti dei quali sono scesi in strada.

