Espulso dall'Italia per tentato omicidio, era ancora a Piacenza. Serbo bloccato dalla Finanza

Dopo essere stato arrestato per tentato omicidio, aveva ricevuto l'ordine di espulsione dall'Italia per motivi di sicurezza pubblica, ma non se ne era mai andato. Ora è incappato in un controllo ed è stato accompagnato con la forza in un centro di espulsione. Il protagonista è un serbo di 40 anni che la notte del 3 gennaio del 2016 aveva accoltellato un uomo davanti a un bar di via Boselli. La polizia lo aveva individuato e arrestato per tentato omicidio. Scarcerato per essere espulso, lo straniero non ha mai lasciato Piacenza, vivendo in clandestinità. L'altro giorno è stato però fermato da una pattuglia della Guardia di Finanza di Piacenza che, controllando i suoi documenti, ha scoperto tutto. Portato in caserma, è stato poi accompagnato al centro per le espulsioni di Bari.