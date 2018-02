Espulso dopo una sfilza di reati era tornato a Piacenza, arrestato

Era stato espulso ma la polizia lo ha trovato tranquillamente a spasso per Piacenza ed è stato arrestato, di nuovo. Nei guai un marocchino di 25 anni che esattamente un anno fa, il 26 febbraio 2017, era stato accompagnato a Malpensa per essere rimpatriato in modo coatto dopo aver commesso, da irregolare, una sfilza di reati tra i quali rapina, lesioni, furto, resistenza e violenza a pubblico ufficiale, danneggiamento, ingiuria. Non poteva rientrare in Italia per cinque anni, e invece, clandestinamente, era riuscito a tornare. Il giovane all'epoca aveva chiesto un permesso di soggiorno per motivi famigliari (nella nostra città abita il fratello), ma gli era stato negato per i reati commessi e il giudice aveva concesso il nulla osta per l'espulsione. I poliziotti delle volanti lo hanno trovato mentre cercavano una ragazza che si era allontanata dall'ospedale e la cui presenza era stata segnalata al parco di via Gambara (piazzale Veleia): i due erano insieme, non è dato sapere il motivo. L'uomo si è rifiutato di fornire i documenti, anche perché non li aveva, ed è stato portato in questura dove è stato fotosegnalato (agli agenti aveva fornito anche un nome falso). Dagli accertamenti è emerso che era stato espulso e quindi è stato arrestato non prima di essere portato al pronto soccorso per un malore. Sarà processato per direttissima.