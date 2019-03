Faccia a faccia con i ladri, nel bottino 10mila euro

Stava guardando la tv in salotto quando ha sentito dei rumori e ha capito che in casa erano entrati i ladri. E' accaduto in via Bertani, zona di via Veneto verso le 19.30 del 10 marzo e nel bottino della banda di malviventi sono finiti soldi e gioielli per 10mila euro. In casa da solo c'era un 22enne, figlio dei proprietari di casa, che, spaventato, è corso a chiamare aiuto da alcuni parenti che abitano al piano sopra ma quando sono arrivati dei ladri non c'era già più traccia e la cassaforte, lasciata aperta, era stata svuotata. Sul posto gli agenti delle volanti e della polizia scientifica.