Farini, cede il pavimento di un'abitazione: ferite due donne

Disavventura per due donne rimaste ferite dal crollo di un pavimento di un'abitazione isolata nel comune di Farini. Le due si trovavano presso un'abitazione chiamata da tutti "Casa Motore", sulla provinciale Valnure, all'altezza del bivio per Groppallo. Il pavimento del primo piano improvvisamente ha ceduto e le due sono finite al piano terra, riportando alcune ferite. Portate al pronto soccorso, le condizioni non sono gravi. La casa è abbandonata da diverso tempo, le due donne stavano visitando l'abitazione insieme al proprietario.