Farini, medico in ambulatorio nelle ore notturne dei weekend

«Sarà attivato in via straordinaria, a partire dal 3 agosto e per tutto il mese, nelle ore notturne dei fine settimana, un punto ambulatoriale straordinario in a Farini in viale dei Sassi Neri. I cittadini potranno rivolgersi all'ambulatorio direttamente o potranno parlare con il medico telefonando al numero unico aziendale 0523-343000».

«Tutti i giorni, - si legge in una nota ufficiale dell'Usl - nella postazione, dalle 8 del mattino e fino alle 20, è presente un mezzo della Croce Rossa Italiana con medico Ausl a bordo, e dalle 20 alle 8, un mezzo dell'azienda stessa con infermiere di Emergenza Territoriale e autista soccorritore. Per i cittadini dell’alta Valnure, dalla stessa postazione intervengono anche gli operatori della Croce Rossa Italiana».

Soddisfatto il direttore dell’Azienda Usl di Piacenza, Luca Baldino: «Organizzare la presenza del medico nelle ore notturne dei fine settimana, a maggior tutela dei tanti turisti che nel mese di agosto popolano la località collinare, è stato possibile grazie alla selezione avviata nelle scorse settimane. La carenza di medici è un problema che riguarda tutto il territorio nazionale e sarà un problema col quale dovremo confrontarci sempre di più».