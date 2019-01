Farmaci con bollini falsi, operazione del Nas anche a Piacenza

Ha interessato anche Piacenza la vasta operazione dei carabinieri del Nas di Milano che il 24 gennaio hanno effettuato arresti e perquisizioni in varie provincie d'Italia, tra cui anche Piacenza. Si tratta di un'indagine che ha portato all'arresto di undici persone e trenta perquisizioni per un giro di medicinali a cui venivano applicati falsi bollini. Nel mirino della procura milanese è finita una società che gestisce un deposito farmaceutico ed una farmacia. Le accuse sono associazione per delinquere finalizzata al furto di farmaci, truffa ai danni di privati e Enti pubblici, ricettazione, falsificazione, riciclaggio di specialità medicinali e autoriciclaggio.