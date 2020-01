Fermato con 40 grammi di marijuana, nigeriano patteggia nove mesi

Ha patteggiato un totale di 9 mesi, pena sospesa, il 28enne nigeriano arrestato con 40 grammi di marijuana e fermato in stazione dopo essere stato segnalato dal cane della Guardia di finanza. il 15 gennaio si è svolto il processo davanti al giudice Gianandrea Bussi, pm Monica Bubba. L’uomo, difeso dall’avvocato Silvia Preda, aveva già patteggiato una pena di due mesi e 20 giorni a settembre, ha ottenuto la “continuazione” del reato e, alla fine, è stato condannato a 9 mesi. Quando il cane aveva annusato lo stupefacente, l’immigrato, che è risultato irregolare, era fuggito a piedi. Gli agenti della polizia ferroviaria, però, lo avevano inseguito e bloccato, arrestandolo.Il 28enne ha detto di essere seguito da un avvocato per il rinnovo del permesso che sarebbe in corso.