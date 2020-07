Fermato con un chilo di marijuana, 19enne in manette

Lo hanno fermato per un controllo e in auto gli è stato trovato 1 chilo di marijuana. Per il 19enne piacentino sono così scattate le manette, con l’accusa di detenzione di stupefacenti ai fini di spaccio. Il giovane, che è incensurato, dopo il processo è tornato libero. Per lui, il giudice Gianandrea Bussi ha disposto l’obbligo di dimora nelle ore notturne. Il pm Monica Bubba aveva chiesto gli arresti domiciliari. Il ragazzo, difeso dall’avvocato Stefano Lavelli, ha risposto a tutte le domande del giudice. Il processo è stato rinviato in ottobre. A fermarlo erano stati il 30 giugno i carabinieri del radiomobile di Bobbio, impegnati in un servizio di contrasto allo spaccio di stupefacenti. Il giovane è apparso agitato e, con probabilità, dall’auto si è alzato il tipico odore della “maria”. Due elementi che hanno insospettito i carabinieri facendo scattare la perquisizione della vettura, che ha portato al rinvenimento del chilo di droga.

