Ferriere, incursione notturna al supermercato: via gelati, champagne e registratori di cassa

Un colpo forse da non professionisti, ma che è andato a segno, quello che ha subito un'attività di Ferriere la scorsa notte. Nel mirino è finito il supermercato Sigma, situato proprio al centro del paese e gestito dalla famiglia Ferrari. Dopo le 3 di notte dell’8 agosto, alcuni individui si sono introdotti all’interno del supermercato senza lasciare segni di effrazione. I ladri, travisati in volto, hanno consumato alcuni gelati, portato via diverse bottiglie di champagne e sradicato i due registratori di cassa che non contenevano grosse somme di denaro. Tuttavia sono ingenti i danni provocati all'interno del negozio che provocano sicuramente disagio nel pieno della stagione estiva.

Poi, ripresi anche da un paio di telecamere del paese che hanno immortalato gli spostamenti del gruppo, si sono diretti verso il torrente Grondana, nel tratto in cui confluisce nel torrente Nure. Qua, con alcuni sassi, hanno distrutto i registratori di cassa nel tentativo di portare via il denaro all’interno. Sulle immagini stanno ora lavorando i carabinieri: stando alle prime ricostruzioni effettuate, i protagonisti dell'episodio sembrerebbero essere un gruppo di giovanissimi.

Gallery