Festa della donna, la Polizia locale sequestra 87 mazzi di mimose

La Polizia Locale ha sequestrato, tra la serata di giovedì 7 e la mattina di venerdì 8 marzo, 87 mazzi di mimose e un mazzo di rose venduti senza regolare autorizzazione. Nell'ambito degli accertamenti riguardanti un venditore abusivo di nazionalità extracomunitaria è stato comminato, oltre alla sanzione del caso, un ordine di allontanamento: a seguito di approfondimenti, l’uomo è risultato avere già a suo carico un decreto di espulsione ed è quindi stato accompagnato in Questura per i successivi adempimenti. «Gli interventi effettuati in queste ore dalla Polizia Locale – commenta l’assessore alla Sicurezza Luca Zandonella – sono l’ulteriore dimostrazione della fermezza con cui questa Amministrazione contrasta ogni tipologia di commercio abusivo. Un impegno doveroso, innanzitutto a tutela degli esercenti che rispettano le normative e pagano regolarmente le tasse, sostenendo con fatica e senso di responsabilità i costi necessari per portare avanti, con sacrificio, le proprie attività».