Dalla Valdarda alla Bassa, ladri scatenati razziano quattro case

Sarebbero due le bande di ladri che in questi giorni stanno razziando nelle case del piacentino. Due perché altrettante sarebbero le auto avvistate prima o poco dopo i colpi: un’Audi scura station wagon e una Volkswagen “Golf”. Entrambe con targhe rubate e ciò rende più complicato il lavoro delle forze dell’ordine per risalire alla provenienza e all’identità dei ladri. Da Castellarquato a Caorso, nelle ultime ore hanno messo a segno quattro furti e uno tentato in un’abitazione di Lusurasco. In quest’ultimo caso, i malviventi hanno smurato un’inferriata e rotto il vetro di una finestra. Una volta riusciti ad entrare hanno messo a soqquadro ogni angolo delle stanze a caccia di oro e soldi. Non trovando niente che potesse essere di loro interesse si sono dovuti arrendere e cambiare obiettivo. Si sono spostati di poco: prima in una casa alle porte del borgo della media Valdarda. Qui, nella zona del salumificio, hanno raggiunto una villetta passando per i campi retrostanti. Agendo al buio e, come in tutti gli altri casi, in assenza dei proprietari, non hanno fatto fatica ad introdursi all’interno. Hanno smurato una cassaforte e rubato alcuni preziosi. Da quantificare ancora com precisione il valore di quanto rubato ma tra questo e il colpo a Lusurasco i ladri, da una prima stima, sarebbero scappati con diverse migliaia di euro. Sul posto sono intervenuti i carabinieri del Nucleo radiomobile di Fiorenzuola: hanno effettuato un primo sopralluogo per poi dare il via alle indagini.

Nei giorni scorsi, invece, i ladri sono entrati in azione in tre abitazioni a Caorso: una in via della Stazione e in due nella zona del polo scolastico. Anche qui avrebbero forzato le finestre per entrare e per raggiungere gli appartamenti posti ai piani più alti si sono serviti delle grondaie. Nel bottino sono finiti preziosi e soldi. Indagini affidate ai militari della Stazione di Caorso.