Freddo, ghiaccio e neve: allerta meteo fino a lunedì

Freddo, ghiaccio e neve. Allerta meteo della protezione civile e Arpae fino alla mezzanotte del 26 febbraio. Nella notte sono previste deboli nevicate a partire dall'appennino. Domenica 25 febbraio, si prevedono deboli precipitazioni nevose anche in pianura durante la mattina, in diminuzione nel pomeriggio, a parte sui rilievi appenninici. Le temperature medie risulteranno sotto lo zero sia sulla parte di pianura che sui rilievi con possibilità di gelate diffuse.