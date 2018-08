Furiosa lite tra richiedenti asilo: due feriti. Veneziani: «Rimpatrio immediato»

Due giovani richiedenti asilo, un ghanese e un nigeriano, sono rimasti feriti durante una lite scoppiata tra i due per futili motivi. Gli stranieri sono ospitati in un appartamento a San Nicolò sulla via Emilia Pavese nei pressi della chiesa del paese, e nella tarda mattinata del 2 agosto hanno litigato violentemente fino ad arrivare alle mani. Uno dei due avrebbe afferrato una spatola con la quale ha colpito l'altro all'orecchio provocandogli una vistosa ferita all'orecchio. In pochissimi minuti sono arrivati sul posto i carabinieri del Radiomobile, di San Nicolò, con il comandante Vincenzo Russo e una pattuglia di Borgonovo. I due sono stati divisi, uno è stato affidato alle cure dei volontari della Croce Rossa e ora si trova in ospedale, mentre il secondo è stato condotto in caserma dove sarà interrogato, è rimasto ferito in modo più lieve. La spatola è stata sequestrata. Nell'appartamento vivono in tre, e al momento della lite si trovavano soli in casa. Sul posto oltre ai gestori degli stranieri anche il sindaco di Rottofreno Raffaele Veneziani: «Credo siano evidenti i presupposti per la revoca immediata, per entrambi, dell'ammissione al programma di protezione per richiedenti asilo, presupposto per il rimpatrio immediato, visto che è evidente la mancanza di volontà di una pacifica integrazione e convivenza. In tal senso mi rivolgerò alle autorità competenti». «Sono gestiti dalla cooperativa Gus (gruppo umana solidarietà) con sede a Macerata. Quando mi hanno comunicato il loro arrivo dalla Prefettura mi sono opposto dicendo che in quel complesso abitativo la convivenza tra famiglie era già difficile per la presenza di diverse etnie e già in passato erano avvenuti episodi spiacevoli ma l'episodio di oggi è il più grave mai accaduto». Ha concluso il sindaco. Al termine degli accertamenti i due saranno denunciati.