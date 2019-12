Colpo in un'abitazione, ladri fuggono con una pistola e le munizioni

C'è anche una pistola nel bottino di un colpo che l'altro giorno è stato portato a segno in un'abitazione di Castelsangiovanni. I carabinieri sono intervenuti in un appartamento di via Don Minzoni dopo che i proprietari hanno avvertito il 112 quando, rincasando, non sono riusciti ad aprire la porta. I ladri infatti, approfittando della casa vuota e dopo essere probabilmente penetrati da una finestra che hanno forzato, come spesso accade hanno provveduto a bloccare la porta di ingresso dall'interno per evitare di essere eventualmente sorpresi dal rientro di qualcuno. Hanno rovistato ovunque mettendo tutto a soqquadro. Nel bottino sono finti oggetti preziosi, alcune pellicce di valore e anche una pistola con diverse munizioni, tutto regolarmente detenuto dai proprietari. Ora sono in corso le indagini.