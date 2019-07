Giuseppe e Albino Caruso trasferiti in penitenziari di massima sicurezza

Giuseppe Caruso, l'ex presidente del Consiglio comunale arrestato pochi giorni fa per 'ndrangheta e associazione mafiosa, è stato trasferito nel carcere di Voghera. L'ex consigliere di Fratelli d'Italia, dopo alcuni giorni in isolamento nel carcere piacentino delle Novate dopo l'arresto da parte della Dda di Bologna per i suoi rapporti con la famiglia mafiosa Grande Aracri (nell'interrogatorio di garanzia si era avvalso della facoltà di non rispondere) è stato portato nel carcere lombardo. Anche per il fratello Albino, arrestato nella stessa indagine, è previsto a breve il trasferimento in un carcere di massima sicurezza, probabilmente in Abruzzo.