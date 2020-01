Gravissimo il ciclista travolto da un’auto pirata, la Polstrada: «Costituisciti»

È gravissimo l’uomo travolto in bici da un’auto che poi non si è fermata, nella serata del 27 gennaio, all’incrocio con tra via Beati e via Farnesiana. L’uomo, un 35enne di nazionalità brasiliana, al momento si trova nel reparto di rianimazione. I soccorsi del 118 (autoinfermieristica e Croce Bianca) lo hanno trovato a terra: a qualche metro di distanza la bicicletta distrutta. Sul posto sono arrivate prima le volanti e poi la Polstrada. «Lo stiamo cercando senza sosta. E gli lanciamo un appello “costituisciti” nell’arco delle 24 ore», ha detto il comandante della Polizia Stradale Angelo Di Legge. In queste ore si stanno anche visionando le telecamere presenti in zona per cercare di capire che possano aver ripreso l’auto così come si stanno analizzando alcuni detriti trovati sull’asfalto.