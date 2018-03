Guida completamente ubriaco senza mai aver preso la patente, denuncia e 5mila euro di multa

Controlli della polizia stradale nella notte del 24 marzo in città. Gli agenti del comando di via Castello insieme ai volontari della Croce Rossa e al personale medico ed infermieristico della polizia sono scesi in campo per la repressione delle stragi del sabato sera. I controlli, ai quali hanno partecipato tre pattuglie della Polstrada, una delle quali proveniente dal limitrofo distaccamento di Fidenza, hanno interessato l’intero territorio provinciale e, in particolare, la città e la via Emilia Parmense.

Sono stati sottoposti ad accertamenti 55 conducenti, tre dei quali sono risultati positivi: sottoposti al test hanno fatto rilevare un tasso a 1,5 grammo per litro. Nei guai sono finiti anche sei persone che hanno manifestato sintomi di alterazione psico-fisica correlata all’assunzione di sostanze stupefacenti e psicotrope, sono stati sottoposti al test antidroga. Tre dei quali sono risultati positivi, pertanto, i campioni di saliva prelevati, verranno trasmessi al laboratorio per le dovute analisi di conferma.

Durante i controlli è finito nei guai anche un 34enne ecuadoriano fermato in piazzale Roma. Era alla guida di un'auto senza mai aver preso la patenre e completamente ubriaco. E' stato denunciato ed è stato multato per 5mila euro. In totale sono state ritirate quattro patenti per l’adozione dei provvedimenti di sospensione, tre persone sono state segnalate, un veicolo è stato sottoposto a fermo amministrativo per tre mesi.