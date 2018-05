Guida ubriaco fradicio e si schianta contro tre auto e una fioriera, denunciato

Guidava ubriaco e ha centrato tre auto in sosta e una fioriera danneggiandole. Nei guai nella notte del 12 maggio è finito un 31enne ecuadoriano che è stato denunciato per guida in stato di ebbrezza: nel sangue alcol quattro volte il limite. L'uomo, residente in Lombardia, completamente in preda ai fumi dell'alcol ha urtato tre auto parcheggiate in via Torta e in via Mosca nel giro di poco tempo. I proprietari delle vetture hanno chiamato il 112 e quando i militari del Radiomobile sono arrivati hanno visto l'auto descritta passare davanti a loro e l'hanno fermata. Dalla ricostruzione dei militari lo straniero si è prima schiantato contro le auto parcheggiate e poi ha centrato una fioriera. Rischia anche una denuncia per danneggiamento.

Gallery