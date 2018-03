I vigili del fuoco portano in Duomo l'acqua per il fonte battesimale di Pasqua

Per la Pasqua del 2018 l'acqua del fonte battesimale della Cattedrale di Piacenza arriva direttamente dai vigili del fuoco. La mattina del 28 marzo una squadra del comando di Piacenza si è recata in Duomo per riempire di acqua la grande vasca in marmo dove, la notte di sabato durante la veglia Pasquale presieduta dal vescovo, verrà l'acqua stessa verrà benedetta solennemente per i battesimi.

L'autobotte dei pompieri si è quindi posteggiata sul retro della Cattedrale. Comprensibile un po' di apprensione dei passanti che temevano fosse successo qualcosa, ma i vigili del fuoco hanno subito rassicurato tutti: stiamo portando l'acqua per la vasca dei battesimi. Sotto la supervisione di don Serafino Coppellotti, sono state quindi srotolate e serrate tra loro le manichette e, per una volta, l'acqua non è servita per domare un grave incendio, ma per un fine importante e solenne.