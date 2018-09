Il cartello "torno subito" sulla porta costa la chiusura del locale per 10 giorni

La questura di Piacenza ha disposto la chiusura per 10 giorni di una sala slot in via Marinai d'Italia, la Atlantic al centro commerciale Farnesiana. Il provvedimento, firmato dal questore, è stato motivato da un'irregolarità trovata durante uno dei controlli della polizia, disposti dal ministero in luglio, e mirati alle sale slot e vlc della città. Durante la verifica - riferisce la questura - gli agenti avevano trovato un cartello "torno subito" appeso alla porta di ingresso del locale, che era però aperto al pubblico. Non c'era nessun gestore all'interno in quel momento: un condizione, quella della presenza sempre di un qualcuno, che è invece prevista dalla legge e la cui violazione è stata quindi sanzionata con il provvedimento di chiusura.