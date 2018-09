Il giudice Giuseppe Bersani indagato anche dalla procura di Ancona

Il giudice Giuseppe Bersani indagato anche ad Ancona. La procura del capoluogo marchigiano ha indagato con l'ipotesi di "corruzione per l'esercizio della funzione" il magistrato Giuseppe Bersani, già Gip/Gup e giudice delegato ai fallimenti quando era al tribunale di Piacenza. Dal luglio dello scorso anno era presidente di sezione a Cremona. In particolare, il fascicolo aperto dalla procura diretta da Monica Garulli - la procura dorica è competente sulle indagini per eventuali reati commessi delle toghe piacentine - riguarda il filone principale dell’inchiesta nata a Piacenza a carico dell’avvocato Virgilio Sallorenzo (indagato per bancarotta, falso e abuso di ufficio) e della moglie Marina Bottazzi (indagata solo per abuso d'ufficio), i quali secondo le accuse, avrebbero distratto migliaia di euro legati ai fallimenti. Da Bersani, Sallorenzo avrebbe ricevuto numerosi incarichi nelle pratiche fallimentari seguite dal magistrato. Incarichi definiti dai pm anconetani «privilegiati, in cambio di presunte dazioni di denaro».