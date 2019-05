Il maltempo non dà tregua, allagamenti a Rottofreno

Dopo due giorni di sole, il maltempo è tornato ad imperversare sul nostro territorio. La protezione civile ha diramato un allerta meteo gialla per criticità idraulica e idrogreologica, e temporali per la giornata del 26 maggio. Sono previste condizioni di convezione organizzata sul settore occidentale della regione; pertanto avremo precipitazioni di moderata intensità sul settore occidentale associate a temporali organizzati. La criticità idrogeologica segnalata è determinata dalle attuali condizioni dei terreni e dei corsi d'acqua, con particolare riferimento al reticolo idrografico minore. Su Rottofreno si è scatenata una bomba d'acqua per circa trenta minuti come ha riferito il sindaco che ha raggiunto alcune zone allagate insieme ai vigili del fuoco e la polizia locale. Nonostante il temporale fosse stato molto violento i danni sono stati contenuti e si sono limitati ad alcuni garage nei pressi di via Rossini, via Doninzetti, Ponchielli ma senza provocare grandi disagi. Sul posto anche i vigili del fuoco del distaccamento di Castelsangiovanni.

