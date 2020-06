Il Secondo Reggimento Pontieri igienizza la questura e il comando dei carabinieri

L’impegno dell’Esercito per fronteggiare l’epidemia continua anche a Piacenza. In particolare, i genieri piacentini dopo aver partecipato alla realizzazione dell’Ospedale militare da campo, allestito presso la sede del Polo di Mantenimento Pesante Nord, hanno iniziato da due settimane l’attività di igienizzazione e sanificazione ambientale in città, su richiesta della Prefettura. I disinfettori dell’Esercito hanno provveduto all’igienizzazione di alcuni ambienti interni ed esterni della Questura e del Comando Provinciale dei Carabinieri di Piacenza, secondo le direttive emanate dall’Istituto Superiore della Sanità discendenti dalle linee guida dell’Organizzazione Mondiale della Sanità. Nello specifico, i pontieri del 2° reggimento, dotati dei Dispositivi di Protezione Individuale previsti, quali occhiali, maschere e tute protettive, hanno trattato le aree esterne con soluzioni di detergente neutro igienizzante e quelle interne, con ipoclorito di sodio allo 0.1%, attraverso l’ausilio di apparecchiature in dotazione al reparto in grado di nebulizzare le sostanze impiegate nel rispetto dell’ambiente. Sin dall’inizio dell’emergenza epidemiologica, professionalità, spirito di sacrificio e dedizione hanno caratterizzato l’impegno dei militari dell’Esercito che continua ad essere uno strumento fondamentale a supporto del Sistema Paese. Nei prossimi giorni, il 2° Reggimento Genio Pontieri continuerà con le operazioni di igienizzazione della Scuola Allievi Agenti di Pubblica Sicurezza e di Palazzo “Scotti di Vigoleno”, sede della Prefettura, di Piacenza.

