Incendiato un furgone del Mercatone Uno, indagano i carabinieri

E' quasi sicuramente doloso il rogo che nella serata del 25 agosto ha distrutto un furgone di Mercatone Uno nel piazzale del maxi store, ormai chiuso dopo il fallimento (con i lavoratori in cassa integrazione e clienti che si sono ritrovati senza quanto acquistato e pagato), sulla via Emilia Pavese a Rottofreno. I vigili del fuoco del distaccamento di Castelsangiovanni hanno domato agilmente le fiamme che lo hanno divorato in fretta, troppo per essere un incendio accidentale, tanto che nel motore non c'era nemmeno la batteria. Su quanto accaduto stanno indagando i carabinieri di San Nicolò, sul posto anche il comandante Vincenzo Russo. A dare l'allarme al 115 qualche automobilista di passaggio che ha notato le fiamme dalla strada, il Fiat Ducato brandizzato Mercatone Uno, pare fosse parcheggiato, o forse abbandonato, in quel punto da qualche mese.