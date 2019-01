In fiamme il tetto della villetta, pompieri al lavoro fino a sera

Sono state necessarie più di tre ore di lavoro ai vigili del fuoco per domare l'incendio di una canna fumaria divampato nel tardo pomeriggio di domenica 13 gennaio in una villa a Momeliano, in Valluretta. Qui, intorno alle 19, sono intervenute le squadre per le fiamme che avevano in pare già attaccato anche il tetto dell'abitazione. Fortunatamente nessuno è rimasto ferito o intossicato, mentre i pompieri hanno attuato tutte le manovre di spegnimento e di messa in sicurezza della casa. Sul posto anche i carabinieri della Compagnia di Bobbio.

