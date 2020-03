Incendio in cucina, due poliziotti domano le fiamme e salvano due anziani

E' stato il provvidenziale e tempestivo intervento della polizia a scongiurare il peggio in un'abitazione di via 24 Maggio poco dopo le 12 del 28 marzo. Una coppia di anziani stava preparando il pranzo, poi le fiamme in cucina e il fumo che ha invaso le stanza. Il marito ha immediatamente chiesto aiuto alla centrale operativa del 113 che ha avvertito le pattuglie in zona e i vigili del fuoco. Fortunatamente a poche centinaia di metri dal condominio si trovava una pattuglia in borghese di rinforzo e in servizio per il controllo del territorio per il rispetto del decreto anti Covid. I due poliziotti sono arrivati per primi e nell'attesa dei vigili del fuoco, e delle volanti, hanno fatto evacuare il palazzo e spento le fiamme che si erano sprigionate da alcune pentole sul fuoco con alcuni secchi d'acqua tamponando così la situazione e salvando di fatto due spaventati 70enni. I vigili del fuoco hanno poi finito il lavoro e messo in sicurezza la cucina e l'abitazione. Immediato il plauso del questore Pietro Ostuni: «Voglio ringraziare i miei uomini per il grande gesto. Queste sono le azioni che caratterizzano l'operato della Polizia di Stato che non deve essere e non è solo repressione ma soprattutto aiuto e difesa del cittadino in difficoltà, quanto accaduto ne è l'ennesima dimostrazione».

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Spot Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.