Incendio nel bagno, adolescente ustionato alle gambe: è gravissimo

Sono gravissime le condizioni di un 14enne moldavo che nel tardo pomeriggio del 15 giugno è rimasto ustionato alle gambe a causa di quello verosimilmente è un incidente domestico. E' accaduto in via Campesio. Non è ancora chiaro come il ragazzino si sia procurato le ustioni, è stato trovato riverso in bagno dove era da solo, ed è ancora da chiarire se ci possa essere stata un'esplosione che ha preceduto le fiamme che lo hanno poi avvolto. Nel rogo è andata distrutta anche la lavatrice. Nel bagno pare che siano stati trovati un accendino e dell'alcol. Sull'esatta dinamica stanno lavorando sia i vigili del fuoco sia la polizia (volanti, scientifica e il funzionario di turno), in ausilio anche una pattuglia dei carabinieri del Radiomobile. A dare l'allarme un vicino che ha sentito le urla di dolore del ragazzo che era in casa da solo. Sul posto in pochissimi minuti sono arrivati i soccorsi del 118 con l'automedica e un'ambulanza della Croce Rossa. Con loro anche i vigili del fuoco. Il 14enne è stato stabilizzato e portato immediatamente in piazzola accanto allo stadio dove è stato preso in carico dai medici del 118 di Parma arrivati in elicottero. Ora si trova ricoverato nel reparto Grandi Ustionati di Parma. Nell'abitazione sono stati eseguiti tutti i rilievi e le indagini sono in corso.