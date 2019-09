Gravissimo nello scontro in moto, 42enne muore in ospedale

E' morto all'ospedale Maggiore di Parma, dove era stato trasportato in condizioni disperate, il motociclista piacentino di 42 anni che era misto coinvolto nel tremendo scontro di una settimana fa, fra la sua moto Honda e un furgone avvenuto all'Incrociata sulla Provinciale di Calendasco. Antonio Sinacore, di Calendasco, è morto a casa dei gravissimi traumi riportato nello scontro. Sul posto erano intervenuti diversi mezzi del 118 e gli agenti della polizia locale per i rilievi. Nell'incidente era rimasta gravemente ferita anche la ragazza che era in sella con lui.