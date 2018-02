Auto “prende il volo” e si ferma in bilico su un palo, fratelli illesi

Ha preso letteralmente “il volo” un’auto che nel primo pomeriggio di venerdì 23 febbraio è finita con le ruote anteriori all’aria, appoggiate a un palo della luce. E’ successo intorno alle 13.45 ad Alseno in via Angola. Un’auto guidata da un ragazzo di Castelnuovo Fogliani, sulla quale viaggiava insieme alla sorella, ha percorso un breve tratto fuori strada in un piccolo canale per poi terminare la corsa in verticale, con il motore appoggiato su un palo della linea elettrica. Subito sono scattati i soccorsi: sul posto è intervenuta l’ambulanza infermieristica del 118 dell’ospedale di Fiorenzuola e una squadra dei vigili del fuoco del distaccamento della Valdarda che hanno aiutato i due ad uscire dall’auto. La dinamica dell’incidente ha messo in allarme i soccorritori ma fortunatamente fratello e sorella sono usciti illesi, senza aver riportato alcun trauma. Sono stati visitati sul posto a bordo dell’ambulanza e poi hanno potuto fare ritorno a casa con la madre. L’incidente è stato rilevato dagli agenti della polizia municipale di Alseno, sul posto con una pattuglia.