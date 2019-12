Sbanda e si ribalta in auto, ferito un uomo

Un uomo è finito all'ospedale nel tardo pomeriggio del 15 dicembre dopo essersi ribaltato in auto. L'incidente, sulla cui dinamica stanno ancora eseguendo accertamenti i carabinieri del Norm di Bobbio, è avvenuto alle porte della città, sulla strada del Penice. Il conducente dell'utilitaria ha sbandato all'improvviso dopo aver perso il controllo, e la vettura è finita con le ruote all'aria. In breve è arrivata sul posto una squadra di vigili del fuoco del distaccamento di Bobbio insieme all'ambulanza del 118, ma fortunatamente l'uomo, seppure leggermente ferito, era già uscito dall'abitacolo. Le sue condizioni non destano preoccupazione.

