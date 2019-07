Schianto all’imbocco della tangenziale, auto si ribalta

Non sono gravi le condizioni delle tre persone rimaste coinvolte in un incidente stradale accaduto poco dopo le 12 del 2 luglio sulla Caorsana. A scontrarsi una Renault Kangoo e un Fiat Punto. All’origine dello schianto avvenuto all’imbocco della tangenziale e che ha provocato il ribaltamento della Renault probabilmente una mancata precedenza. Sul posto sono arrivate dua ambulanze (publica assistenza di Cortemaggiore e croce rossa), i vigili del fuoco e la polizia locale. Il tratto di strada è rimasto chiuso il tempo necessario per permettere i soccorsi. I tre sono stati portati in ospedale: non sono gravi.