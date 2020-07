Auto va a sbattere contro una parete rocciosa tra Salsominore e Casale

Incidente stradale sulla comunale Salsominore-Casale di Brugneto, in Valdaveto, nella mattinata del 7 luglio. Tre persone sono rimaste ferite dopo aver perso il controllo del mezzo, che è andato a sbattere contro la parete rocciosa della stretta e impervia stradina di collegamento in Valdaveto. I tre - le persone a bordo erano quattro - fortunatamente non sono in condizioni critiche. Sul posto per i soccorsi sono intervenuti i carabinieri, la Croce Rossa di Marsaglia e il 118 di Bobbio.

