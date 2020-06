Cade e batte la testa per colpa di un gradino, ferito un ciclista

Un ciclista 60enne è rimasto seriamente ferito nella tarda mattinata del 23 giugno. Intorno a mezzogiorno è caduto mentre stava per imboccare il passaggio pedonale che attraversa il sottopassaggio ferroviario di via del Pontiere. Dai primi accertamenti pare che abbia perso l'equilibrio a causa di un gradino, un piccolo dislivello fra la strada e la pista ciclabile. Cadendo ha battuto violentemente la testa contro la ringhiera di ferro, ed è stato soccorso dal 118 che ha inviato sul posto l'ambulanza della Croce rossa e l'automedica. Le sue condizioni sono apparse piuttosto serie ed è stato quindi deciso anche l'intervento dell'eliambulanza che, atterrata alla piazzola della Galleana, è poi ripartita in volo con a bordo il ferito alla volta dell'ospedale di Parma. L'uomo non sarebbe in pericolo di vita. Sul posto sono intervenuti gli agenti della Polizia locale che si sono occupati dei rilievi e hanno ascoltato un testimone che era insieme all'uomo al momento della caduta.

