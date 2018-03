Con lo scooter sale sullo spartitraffico e si schianta, è grave

Grave incidente stradale nel pomeriggio del 23 marzo sulla via Emilia Pavese. A rimanere ferito un 48enne di Castelsangiovanni che è stato portato all'Ospedale Maggiore di Parma in gravi condizioni. L'uomo era a bordo del suo scooter e nei pressi di Sarmato, per cause ancora al vaglio dei carabinieri del paese, ha perso il controllo del mezzo, è salito sullo spartitraffico e si è schiantato sull'asfalto, finendo nella corsia opposta. In pochi minuti è stato soccorso dai sanitari del 118 arrivati sul posto con l'ambulanza dell'ospedale di Castelsangiovanni e dai volontari della Pubblica Assistenza. Gli infermieri, visti i gravi traumi riportati dall'uomo, hanno fatto arrivare sul posto anche i colleghi dell'elisoccorso di Parma: una volta stabilizzato è stato portato in volo all'ospedale Maggiore.

Gallery